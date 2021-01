Leverkusen: Bahnstadt-Westseite soll 2021 gedeihen : Europa-Allee wird im Frühjahr freigegeben

Leverkusen-Opladen Ende Dezember sollte die Verbindungsstraße in Opladen fertig sein. Corona verzögerte. 2021 stehen im Bahnstadt-Westen Großprojekte an.

Im Osten turnt das Kran-ballett, im Westen die Straßenbaumaschinen. Denn in diesem Frühjahr soll die neue Nord-Süd-Achse durch Opladen, die Europa-Allee, fertig werden. Im zweiten Teil unserer Bahnstadt-Vorschau blicken wir auf das geplante Geschehen auf der Westseite, die das Bindeglied zwischen der Opladener Innenstadt und dem neuen Stadtquartier werden soll. Großprojekte stehen an.

Rampe Campusbrücke und Brückenpark Das Gewurschtel am Opladener Ende der Campusbrücke inklusive Treppeneinlage hat im Frühjahr ein Ende. Fußgänger und Radfahrer sollen ab dann barrierefrei über die Brücke gelangen. An deren Fuß breitet sich der Brückenpark aus – als „das grüne Scharnier in der Bahnstadt West“, sagt Neubauer. „Für dieses freiräumliche wie verkehrlich wichtige Projekt ist Mitte Dezember eine verbindliche Terminplanung erstellt worden, nach der die Rampe der Campusbrücke Mitte April und die Gestaltung der grünen Außenanlagen Ende Mai fertiggestellt sein werden.“ Vorausgesetzt, Corona spielt mit. Die Bahnstadt sei aber zuversichtlich, dass der Terminfahrplan für die Fertigstellung eingehalten werden kann. Apropos fertig: Das Grüne Band im Süden (also in Richtung Fixheider Straße/Robert-Blum-Straße) ist fertig, dazu kommen noch der Brückenpark und die Verlängerung des Grünen Bandes in Richtung Norden (Lützenkirchener/Rat-Decks-Straße).