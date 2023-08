Das tut sich in der Bahnstadt Opladen Demontage des Klohäuschens muss ausgeschrieben werden

Leverkusen-Opladen · Investoren, die Insolvenz angemeldet haben, Projekte, deren Vorankommen noch nicht sichtbar ist, dafür ein ausgedientes orangefarbenes Klohäuschen im direkten Blickfeld jedes Reisenden am Busbahnhof: Was tut sich derzeit in der Bahnstadt Opladen?

23.08.2023, 16:19 Uhr

Der Europahof, eines der beiden sichtbaren Wohnungsprojekte auf der Westseite, wird ab September per Stichstraße von der Europaallee erschlossen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Es braucht die Imaginationskraft eines Paul Hebbel, um sich vorzustellen, wie die Brachen auf der Westseite der Bahnstadt künftig zu einem neuen Veedel werden. Der Aufsichtsratschef der Bahnstadt hatte sich vor Jahren beim Rundgang über das damals brachliegende Areal bildhaft vorstellen können, wie Wohnhäuser, Kitas, Gastronomieangebot, Hochschul- und Firmengebäude entstehen.