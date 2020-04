Ausschreibung läuft : Radparkhaus in der Bahnstadt nimmt Fahrt auf

Radparkhaus in der Bahnstadt nimmt Fahrt auf

Im „Auge“ der Auffahrt zur Gleisbrücke am Opladener Bahnhof soll ein Fahrradparkhaus entstehen. Foto: nbso

Leverkusen Um den Radverkehr attraktiver zu machen, plant die Neue Bahnstadt Opladen ein Parkhaus für Radler und Pendler. Die Ausschreibung für das mit 2,5 Millionen Euro veranschlagte Projekt läuft.

Die Coronakrise hat die Wirtschaft fest im Griff, doch auf Baustellen kann weiterhin gearbeitet werden. Das stimmt Andreas Schönfeld zuversichtlich, dass Ende Mai der Bau des geplanten Radparkhauses am Opladener Bahnhof beginnen kann. „Unser Plan sieht vor, dass bis Ende Oktober Rohbau und Außenhülle fertig sind“, sagt der Prokurist der Neuen Bahnstadt Opladen (NBSO). Bis zum Frühjahr 2021 soll das Parkhaus für Drahtesel dann komplett nutzbar sein. „Wir haben einen engen Zeitplan, den wir einhalten müssen“, betont Schönfeld. Insgesamt 2,5 Millionen Euro sind für das Projekt veranschlagt. Die Ausschreibung läuft.

Park-and-Ride-Konzepte sind ein Dauerbrenner in der Diskussion um die Mobilität in Städten. Bei der Frage, wie eine klimagerechte Verkehrswende in Leverkusen gelingen kann, spielt der Radverkehr eine große Rolle. Das Fahrparkhaus ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg hin zu einer Verkehrslage mit weniger Autos auf den Straßen.