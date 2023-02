Das ist der Planungsstand beim Großprojekt in Leverkusen Bahnhofsquartier soll 2027 fertig sein

Wer auf der Bahnhofsbrücke steht und Richtung Norden zum neuen Kreisverkehr Lützenkirchener Straße schaut, sieht umzäunte Ödnis. Johanna Friedek und Maurice Lierschaft sehen dort etwas ganz Anderes – ein neues kleines Stadtveedel, in dem gewohnt, gearbeitet, gelebt wird. „Das wird ein großes Highlight für Opladen“, schwärmt Friedek. „Architektonisch extrem ansprechend und für uns ein wahnsinnig tolles Projekt, weil wir das machen dürfen, was wir können, Quartiersentwicklung. Und weil wir an den Standort glauben.“