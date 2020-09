Aus der Bezirksvertretung : Bahnhofsname bleibt Streitthema

Leverkusen Viele Vertreter skeptisch, was die Finanzierung angeht. Man könne das Geld lieber anderweitig im sozialen Bereich investieren, heißt es.

In der Diskussion um den Namen des DB-Bahnhofs Schlebusch geht es in der Politik weiter emotional zu. Während die Vertreter des Bezirks I am Montag nahezu ausschließlich für eine Namensänderung stimmten (wir berichteten), ist die Bezirksvertretung III am Donnerstag zu einer etwas anderen Auffassung gelangt. So stimmten CDU, SPD und FDP für eine Vertagung des Bürgeranliegens. Die Mitglieder bezweifeln die durch die Bahn erstellte Kostenaufstellung in Höhe von 30.000 Euro. Zudem kritisierten Vertreter den avisierten Finanzierungsplan. Grund für die Diskussionen: Der DB-Bahnhof soll in Leverkusen-Manfort umbenannt werden.