RRX-Ausbau in Leverkusen Bahnhof Wiesdorf ist bald zum ersten Mal barrierefrei

Leverkusen-Wiesdorf · Sonntagabend soll die neue RRX-Strecke in Betrieb gehen. An dem Teilstück zwischen Leverkusen und Langenfeld hat die Bahn seit Sommer 2022 gearbeitet. Und parallel auch an der Modernisierung des Bahnhofs Wiesdorf – samt einer Premiere: Es gibt nun Aufzüge. Nur ein neues Bahnhofsgebäude gibt es nicht. Das Projekt hat die Stadtteilentwicklungsgesellschaft Wiesdorf-Manfort jetzt inne. Status: Prüfphase.

21.09.2023, 16:02 Uhr

Der Mobilitätsknotenpunkt Lev-Mitte: links der Busbahnhof, rechts der modernisierte Bahnhof, in der Mitte der Bauinfocontainer der Bahn. Dort sollen Fahrradparkhaus und neues Bahnhofsgebäude erst noch entstehen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Eine Zielgerade kann sich manchmal unheimlich lang ziehen. Und die für das Teilstück Leverkusen-Langenfeld beim RRX-Ausbau zieht sich derzeit ganz gut. Mehrfach musste die Freigabe der Strecke nun schon verschoben werden. Unter anderem, weil bei der finalen Prüfung dreier neuer Elektronischer Stellwerke in Leverkusen, Langenfeld und Düsseldorf „in der vergangenen Woche Fehlermeldungen aufgetreten“ sind, sagt eine Bahnsprecherin. „Das Projektteam hat in den letzten Tagen unter Hochdruck an der Beseitigung dieser Fehler gearbeitet.“ Und holte weitere Fachleute ins Boot. Neuer Inbetriebnahmetermin: der kommende Sonntag, 24. September.