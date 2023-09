Bahn gibt am Abend RRX-Strecke frei

Leverkusen/Langenfeld · Mehrfach musste die Freigabe verschoben werden. Nun soll die neue RRX-Strecke am Sonntagabend in Betrieb gehen. In Wiesdorf hat die Bahn schon eine Freigabe hinter sich. Die verlängerte Unterführung zu den Gleisen kann genutzt werden.

24.09.2023, 12:13 Uhr

Die überarbeitete Unterführung in Wiesdorf ist verlängert, der Eingang überdacht.

Verspätungen, Umleitungen, Ersaztbusse: Die vergangenen Monate waren für Bahnreisende zwischen Köln und Düsseldorf keine leichte Zeit. Grund: der RRX-Ausbau zwischen Langenfeld und Leverkusen, den die Bahn seit Sommer 2022 vorantrieb. Anfang September sollte das neue Gleis in Betrieb gehen. Wegen Kupferdiebstahls an den Oberleitungen und Fehlern im Bereich der neuen Stellwerke musste die Bahn die Freigabe mehrfach verschieben. Sonntagabend will sie das neue Teilstück nun tatsächlich freigeben, die S-Bahn soll ab Montagmorgen rollen. Passend dazu ist jetzt auch die verlängerte und umgestaltete Unterführung zu den Gleisen am Bahnhof Wiesdorf geöffnet. Einziges Manko am Halt „Lev-Mitte“: Die drei Aufzüge des neugestalteten Bahnhofs müssen noch eingebaut werden.

(LH)