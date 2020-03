Abnehmer gesucht : Backen in Corona-Zeiten – bei Willeke läuft’s

Stefan Willeke in seiner Backstube. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Lverkusen In der Bäckerei Willeke läuft derzeit eigentlich alles rund. Gesucht werden aber Abnehmer für die unverkauften Waren.

Die Bäckerei Willeke hat ein Problem. Nein, nicht wegen Personal- oder Produktmangel. Sondern einzig und allein, weil die Leverkusener Tafel geschlossen ist. Am Ende eines Tages können unverkaufte Waren wie Brot und Brötchen also nicht wie üblich gespendet werden. „Wir suchen händeringend nach einer Möglichkeit, unsere Erzeugnisse abzugeben“, sagte Bäcker- und Konditormeister Stefan Willeke und berichtete, dass selbst kirchliche Einrichtungen aktuell keine Chancen sähen.

Ansonsten läuft im Betrieb alles rund. Mag es auch in Supermärkten an Mehl mangeln, so ist von einer etwaigen Mehlknappheit bei Willeke weit und breit nichts zu spüren. „Alles, was wir bestellen, bekommen wir auch. Das sind aktuell pro Woche drei bis sechs Tonnen von verschiedenen Händlern“, erläuterte Stefan Willeke, der sich den Hype um das Naturprodukt gar nicht erklären kann. Der einzige Unterschied bestehe darin, dass die Mehlsäcke – Willeke ist einer der letzten Betriebe, die noch mit Sackware arbeiten – wegen Corona nicht mehr bis ins Lager geliefert, sondern vor die Tür gestellt würden.

info Wer hat Interesse an Backwaren-Spenden? Wer an Brot- und Brötchenspenden interessiert ist, möge bitte in der Bäckerei Willeke unter Telefon 02171-52325 anrufen oder noch besser eine Mail schreiben: info@baeckerei-willeke.de

Dass die Deutschen als Brotweltmeister ihr Brot lieben, ist hinlänglich bekannt. Weil Menschen in der Isolation offenbar mehr Backlust entwickeln, ist inzwischen auch Hefe vielerorts zur Mangelware geworden. „Nicht bei uns“, so Willeke, Weil es vermehrte Nachfrage gegeben habe, biete man Hefe ebenfalls zum Verkauf an, indem man Stücke von der eigenen Kiloware abschneide. „Wir haben genug von allem“, fasste der Leverkusener Unternehmer zusammen, der für Innovationen stets aufgeschlossen ist.

Obwohl die Kaffeebereiche in den Läden geschlossen seien und Lieferungen an Schulen oder Kindergärten entfallen, beklage man sich nicht. Im Gegenteil sei man froh, dass die Bäckereien wie üblich liefern könnten. „Unsere Mitarbeiter arbeiten in zwei Teams“, erläutert Willeke, der sich in Backstube selbst auch täglich mit seinem Bruder Markus abwechselt. Somit erreiche man, dass so wenig Leute wie möglich zeitgleich zusammen arbeitet müssten. Dazu komme laut Willeke: „Wenn einer aus dem Team von acht Leuten erkrankt, ist anderes Team auf jeden Fall zur Stelle und kann weiterarbeiten.“