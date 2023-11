Katholische Familien-Bildungsstätte Leverkusen Baden im Wald für Körper und Seele

Das sogenannte „Wald baden“ hat seinen Ursprung in Japan und heißt dort „Shinrin Yoku“. Was nichts Anderes bedeutet, als möglichst viel Zeit in der Natur zu verbringen und sich dabei mit der Waldatmosphäre auseinanderzusetzen, um Stress zu reduzieren, innere Ruhe und Gelassenheit zu finden. Schließlich bietet der Wald eine wichtige Lebensgrundlage für Tiere, Insekten - und auch für Menschen. Nun neigen manche Personen dazu, 2Wald baden“ in eine esoterische Ecke zu schieben. „Das ist ein Irrtum“, betonte Petra Hölters. Die Vorteile seien wissenschaftlich belegt. „Für das Immunsystem ist es gut, im Wald zu sein“, betonte die Expertin. Frische Waldluft hat nicht nur 90 Prozent weniger Feinstaub als Stadtluft, sondern ist zusätzlich mit viel Sauerstoff angereichert. In seinen Büchern beschreibt auch Förster und Autor Peter Wohlleben, dass Bäume daneben auch Terpene, ätherische Öle, produzieren, die die Menschen einatmen und über die Haut aufnehmen. Dieser „gute Sauerstoff“ sorgt dafür, dass der Kreislauf und die Durchblutung angeregt werden. Besonders wirksam seien vor allem jene Terpenoide, die Nadelbäume wie etwa Fichten, Kiefern und Tannen verströmten.