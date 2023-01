Aktionstag in Leverkusen Das Calevornia wird 25

Leverkusen · Das alte Leverkusener Hallenbad an der Bismarckstraße war in den 1990ern stark in die Jahre gekommen, wurde abgerissen und machte so Platz für ein Schwimm-, Plansch- und Saunaparadies. Am 28. Januar 1998 fand die Eröffnungsparty statt. Und auch ein Vierteljahrhundert später wird wieder gefeiert. Zum 25. Bad-Geburtstag gibt’s ein sattes Programm und viele Erinnerungen.

20.01.2023, 15:13 Uhr

In den 25 Jahren gab es viele Hochs, aber auch Tiefs, zuletzt musste der Freibadbereich im Sommer wegen Personalmangels geschlossen bleiben. Foto: Uwe Miserius