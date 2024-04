Awo-Kita in Opladen eröffnet Leuchtende Augen bei Kita-Eröffnung

Info Die viergruppige Einrichtung in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Leverkusen soll in naher Zukunft - vorausgesetzt, es finden sich weitere Betreuer - Platz für 70 Kinder vom Säuglingsalter bis hin zum Schuleintritt bieten. Das Gebäude an der Europaallee 126 in Höhe des so genannten Henkelmännchenplatzes in Opladen verfügt über großzügige Spiel- und Ruheräume, zudem gibt es ein großes Außengelände, das zum Spielen und Toben einlädt.