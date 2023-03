Avea gibt Spezialbeutel für die braune Tonne in Leverkusen ab Damit der Biomüll „sauber“ bleibt

Den „Stromproduzenten“ aber wieder in die Müllverbrennung zu geben, wie es in Leverkusen in all den Jahren bisher war, in denen anderen Kommunen längst die Biotonnen eingeführt hatten, ist nicht Sinn und Zweck. Damit kein kostbarer Bioabfall aus Leverkusen verschwendet werden müsse, „verkauft die Avea ab sofort 10-l-Papiersammeltüten“. Die Beutel mit extra Bodendeckblatt seien nass- und reißfest. Kostenpunkt: Für einen Zehnerpack zahlen Leverkusener 1,20 Euro. Die Bioabfallbeutel gibt es in der Avea-Hauptverwaltung, Im Eisholz 3.