Feuer in Leverkusen : Autos brennen in Tiefgarage unter der Sparkasse

Die Feuerwehr ging beim Einsatz in der City von zwei Seiten vor. Foto: Uwe Msierius/Uwe Miserius

Wiesdorf Am Freitagabend haben zwei Autos in der Tiefgarage unter der Sparkasse in Leverkusen-Wiesdorf gebrannt. Möglicherweise handelt es sich um Brandstiftung. Verletzt wurde niemand.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Vorfall könnte sich als brisant herausstellen: Zeugen gaben am Freitagabend bei den Polizeibeamten vor Ort an, dass der Brand zweier Autos in der Tiefgarage unter der Sparkassenzentrale Wiesdorf jeweils vom rechten Reifen der Fahrzeuge ausgegangen sein soll. Dort habe es angefangen zu brennen. Das Feuer griff von dann rasch auf die Fahrzeuge über. Ob die Aussagen nun schon eindeutig für eine Brandstiftung sprechen könnten, darauf mochte sich am Abend vor Ort aber noch keiner der Einsatzkräfte festlegen.

Fakt ist: Das Feuer entstand kurz vor 20 Uhr in der Zone Fünf der unterirdischen Parkanlage. Der Brandschutz griff, die Feuerschutztüren gingen zu, meldete die Feuerwehr vor Ort. Die Einsatzkräfte gingen von zwei Seiten aus vor, nämlich jeweils von den beiden Einfahrten zur Tiefgarage an der Friedrich-Ebert-Straße und dem Europaring, um die brennenden Autos zu löschen.

(LH)