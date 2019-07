Lesung : Der Anfang einer neuen Zeit

Leverkusen Britta Zangen las in der Stadtbibliothek aus ihrem neuen Buch „Alter/n ist großartig“. Sie lobt die Vorzüge dieser Lebensphase und genießt sie selbst.

Jeder Mensch wird von Tag zu Tag älter. Jeder Mensch geht aber damit völlig anders um. Der eine rennt der Vergangenheit hinterher, lässt sich Fältchen wegspritzen, damit er ja nicht alt aussieht. Der andere wiederum genießt sein neues Leben. Zur zweiten Gruppe gehört Britta Zangen. Wer sie erlebt, glaubt nicht, dass die aktive Frau schon 71 Jahre alt ist. „Ja, ich bin alt, und das ist auch gut so“, sagt Britta Zangen selbstbewusst bei ihrer Lesung am Dienstag in der Stadtbibliothek.

„Die Narrenfreiheit des Alterns lohnt es sich auszukosten“, liest die Seniorin keck aus ihrem Buch vor. Und das meint sie auch so. „Ich bin glücklich, alt zu sein, ich mache nur noch, was mir gefällt, und weiß nach jahrzehntelanger Erfahrung, was mir gut tut und was nicht.“ Zangen hat ihr Buch nicht nur geschrieben, sondern sie lebt es Tag für Tag so, wie sie es schreibt.