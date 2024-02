Unfall zwischen Burscheid und Leverkusen Autofahrer (56) stirbt auf der A 1

Ein 56 Jahre alter Mann ist bei einem Unfall auf der A 1 am Donnerstagmorgen ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war er samt Beifahrerin (60) in Richtung Köln unterwegs, als er gegen 10.10 Uhr kurz hinter der Anschlussstelle Burscheid von der Fahrbahn abkam und in die Böschung fuhr. Der Kombi kippte auf die Seite.