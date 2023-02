A1 bei Leverkusen Brückenbau erfordert neue Giftmülldeponie-Öffnung

„Es ist hier mit gefährlichen Abfällen zu rechnen“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung im aktuellen Ratsinformationsdienst. Die Autobahn GmbH des Bundes habe in einer Koordinierungsbesprechung zur Rheinbrücke Leverkusen angekündigt, „dass nach vorliegenden Ergebnissen der chemischen Untersuchungen im Bereich des zukünftigen, rechtsrheinischen Widerlagers der südlichen Rheinbrücke erneut das Arbeiten unter einer Schutzeinhausung notwendig sein wird.“ Das Vorgehen werde voraussichtlich analog zu den bisherigen Arbeiten unter Schutzeinhausungen erfolgen. Die Arbeiten werden aber erst ab 2025 beginnen, da zunächst die neue (nördliche) Rheinbrücke fertiggestellt und die alte (südliche) Rheinbrücke abgebrochen wird. Die Inbetriebnahme der neuen Rheinbrücke ist für das Jahresende 2023 vorgesehen. Danach folgt der Abbruch der alten Rheinbrücke, der rund ein Jahr in Anspruch nehmen wird. In der Folge kann der Neubau der südlichen Rheinbrücke beginnen.