Karneval in Leverkusen : Auszeichnung für Sigi Kaschulla

Karneval in Leverkusen

FLK-Geschäftsführer Thomas Loef überreicht den Brauchtumsorden an Sigi Kaschulla (r.). Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der Vorsitzende der Roten Funken wurde vom Land Nordrhein-Westfalen für die Brauchtumspflege geehrt. Seit 1967 engagiert er sich für die Karnevalsgesellschaft.

Für Sigi Kaschulla dürfte es mehr als nur ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk gewesen sein. Am Sonntag, knapp eine Woche nach dem Ereignis, wurde sein jahrelanges Engagement für die Brauchtumspflege seiner Heimatstadt mit dem Orden in Gold und einer Urkunde des Landes Nordrhein-Westfalen besonders gewürdigt.

Nichtsahnend war der Vorsitzende der Karnevalsgesellschaft Rote Funken in das Vereinsheim „Pulverfass“ nach Küppersteg gekommen. Sehr zu seiner Verwunderung versammelten sich dort aber nicht nur die Vereinskameraden einschließlich Vereinspräsident Lothar Höveler und dem designierten Narrenfürsten Marijo I. Klasic, um den Sessionsorden coronoagerecht in Empfang zu nehmen. Vielmehr war auch Thomas Loef, Geschäftsführer des Festausschusses Leverkusener Karneval (FLK), anwesend. Er übergab den Brauchtumsorden des nordrhein-westfälischen Landtagspräsidenten.

In der von ihm verlesenen Laudatio hieß es unter anderem: „Siegfried Kaschulla ist seit 1967 Mitglied der Karnevalsgesellschaft Rote Funken Leverkusen e.V. Er hat sich in der Vereinsarbeit als Leiter Wagenbau und Festausschuss-Leiter bewährt und wurde 1996 zum 1. Vorsitzenden des Vereins gewählt. Er ist die Seele und Stütze der Roten Funken Leverkusen.“

Dazu zählt auch der „Pänz Pokal“, der in Kooperation mit der Rathaus-Galerie alljährlich an den tänzerischen Nachwuchs vergeben wird. Der Erlös kommt Karnevalszügen in Opladen und Wiesdorf zugute. Erst im Vorjahr versprach Kaschulla bei dieser Gelegenheit: „Wir werden Brauchtumspflege und Nachwuchsförderung auch weiterhin unterstützen.“