Corona-Lage in Leverkusen : Ausbruch bei Medizindienstleister Med 360°

Leverkusen Medienberichten zufolge sollen sich 17 Mitarbeiter des Leverkusener Medizin-Dienstleisters Med 360 Grad mit Corona infiziert haben.

Ausbruch in einem Unternehmen Offiziell bestätigt hat das Unternehmen dies noch nicht. In der vergangenen Woche hatte Amtsarzt Martin Oehler von einem Ausbruch in einem Abreitsumfeld gesprochen. Ob er sich dabei auf das Unternehmen von Winfried Leßmann bezog, ist nicht bestätigt.

Info der Stadt Die Verwaltung und die Kliniken informieren am Mittag über die aktuelle Corona-Lage in Leverkusen. Der Inzidenzwert liegt am Freitag bei 248,0 nach 244,9 am Donnerstag, knapp 700 Leverkusener sind derzeit erkrankt.