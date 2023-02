Auf Infomesse der Autobahn-Gesellschaft Demonstranten fordern Verkehrswende

Zur Informationsmesse hatte die Autobahn GmbH am Dienstagnachmittag geladen, um in der Bürgerhalle Wiesdorf die Planungen für den Ausbau der Autobahnen 1 und 3 vorzustellen. „Uns ist das 1:1-Gespräch mit den Bürgern wichtig. Wir sind außerdem verpflichtet, Öffentlichkeitsanregungen zu prüfen“, betonte Friederike Schaffrath, bei der Autobahn-Gesellschaft Geschäftsbereichsleiterin Planung. Aber, so sagte sie im gleichen Atemzug: „Unsere Behörde hat einen Auftrag und muss ihn umsetzen. Alles andere sind politische Entscheidungen.“ Ob die Vorstellungen der rund 400 Demonstranten, die sich auch an dem Tag wieder entschieden gegen die beschlossenen Vorzugsvarianten stemmten, vor diesem Hintergrund überhaupt noch Einfluss haben?