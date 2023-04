Firma will in Leverkusen aus alten Firmenarealen neues Stadtquartier machen Aus Opladener Bananenreiferei wird Wohnquartier

Die Zeit, als Lastwagen Obst zur Bananenreiferei Pott an die Stauffenbergstraße brachten, sind vorbei, das Firmengelände hinter dem Berufskolleg liegt still genau wie weitere Gewerbehallen in dem Bereich. Jetzt steht offenbar die Zukunft des Areals fest: Auf 2,7 Hektar soll ein neues Stadtquartier entstehen.