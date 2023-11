Aula des Werner-Heisenberg-Gymnasiums in Leverkusen Das „Schmuckkästchen“ von Lützenkirchen

Die „Feuerprobe“ hatte die runderneuerte Schulaula des Werner-Heisenberg-Gymnasiums in Lützenkirchen schon vor zwei Monaten beim Musikfestival „Jazz at the Heisenberg“ bestanden. Jetzt erläuterten Baudezernentin Andrea Deppe und Andrea Pesch, stellvertretende Fachbereichsleiterin Gebäudewirtschaft, konkrete Einzelheiten zum neuen „Schmuckkästchen“, das rund 900 Gymnasiasten nach drei Jahren Bauzeit endlich wieder als Versammlungsstätte zur Verfügung steht.