Dauer-Ärgernis : Aufzug in Opladen – „ein Trauerspiel“

Opladen Zersplitterte Scheiben und ein Aufzug im dauerhaften Stillstand – der Ärger am Bahnhof Opladen hält an.

Beinahe hat man sich schon an den Anblick am Bahnhof Opladen gewöhnt. Zersplitterte Scheiben, wohin das Auge blickt. Ob an der Brücke, wo es zu den Gleisen geht. Oder am Aufzug im Treppenturm. Und der Aufzug selbst? Der funktioniert schon seit zwei Monaten nicht mehr, schreibt Friedrich Busch (FDP) in einer Pressemitteilung und macht seinem Ärger Luft. „Als fast täglicher Nutzer der Bahnhofsbrücke habe ich den Eindruck, dass die für den Aufzug zuständige DB Station und Service den Aufzug mittlerweile aufgegeben hat.“