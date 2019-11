Jazztage : „Blues Night“ erreicht ihre Fans weltweit

Info

Die Jazztage nehmen Fahrt auf. Insgesamt berichtet Jazztage-Macher Fabian Stiens von einem großen Interesse: Drei Konzerte seien schon ausverkauft. Für Querbeat und Andreas Kümmert (im Opladener Scala) gibt es keine Karten mehr. Das Konzert mit Younnee am 16.November fällt krankheitsbedingt aus und wird im kommenden Jahr nachgeholt.

Die Sonntagsvorstellung von Al die Meola im Erholungshaus ist ebenfalls ausverkauft, für das Zusatzkonzert im Montag seien aber noch Tickets zu haben. Wer Element of Crime, Gentleman oder Samy Deluxe live erleben will, sollte sich, so Stiens Rat, mit dem Erwerb von Eintrittskarten zumindest beeilen.

Infos zum Programm unter www.leverkusener-jazztage.de