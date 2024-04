Messe für Stadt- und Projektentwicklung Leverkusen auf der Polis Convention

Die Stadt Leverkusen präsentiert sich auch in diesem Jahr wieder am Gemeinschaftsstand des Vereins „Region Köln/Bonn“ auf der Messe für Stadt- und Projektentwicklung „Polis Convention“, die am 24. und 25. April in Düsseldorf stattfindet. Dabei wollen die Verwaltung und die Wirtschaftsförderung Leverkusen GmbH die Standortvorteile wie optimale Anbindung, Gigabit-Infrastruktur, Bildungslandschaft und attraktive Gewerbesteuer hervorheben.