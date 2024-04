Premiere für den „Naturgut-Sonntag“ in Leverkusen Wo Baumeister und Glücksforscher fündig werden

In der Zwischenzeit hat eine Leverkusener Familie den Weg in die Energiestadt gefunden. Am Eingang werden sie von Naturgut-Mitarbeiterin Josefine begrüßt, die den Kindern eine Rallye passend zu der Ausstellung „Klimaglück“ mit auf den Weg gibt. Die Kinder gehen in dieser Ausstellung auf die Suche nach dem „Klimaglück“ und besuchen verschiedene Kontinente, auf denen unterschiedliches Klima herrscht. So lernen sie etwa das Mädchen Chandra aus Indien kennen, das von ihrem Leben auf dem Land und der Wasserknappheit berichtet. In einem der Räume reisen die Klimaglück-Sucher auf den Kontinent Afrika. An einer der Stationen können sie probieren, etwas auf ihrem Kopf zu tragen. Dafür wird eine „Kata“ – das ist ein Stoffring – auf den Kopf gelegt – als Polster zwischen Last und Kopf. Ein Kind versucht sein Glück. „Das ist aber ganz schön schwierig“, murmelt der Achtjährige, während er versucht, den Fußspuren auf dem Boden zu folgen.