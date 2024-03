Zukunft der Hitdorfer Rheinverbindung Auch Kölner Politiker stimmen Autofährbetrieb zu

Vielleicht ist es noch zu früh zum lauten Jubilieren. Nach der Sitzung des Kölner Verkehrsausschusses am Dienstagabend aber ist leises Freuen erlaubt. Findet die CDU Hitdorf. Der Ortsverein „begrüßt die Entscheidung des Kölner Verkehrsausschusses und unterstreicht die Verbindlichkeit für die Leverkusener Verwaltung“, schreibt der Hitdorfer CDU-Chef Joshua Kraski. Auf der Tagesordnung der Kölner Politiker: die Zukunft der Fähre in Hitdorf. „Anlass war ein Antrag, der den Weiterbetrieb der Fähre in bisheriger Form einforderte. Der Verkehrsausschuss entschied, dass die Fähre weiterhin für Personen-, Fahrräder- und landwirtschaftliche Fahrzeuge nutzbar sein soll“, fasst Kraski zusammen.