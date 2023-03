Sanierungskonzept der Warenhauskette trifft Leverkusen Kaufhof in Wiesdorf schließt Ende Juni

Info

Erste Schließungswelle am 30. Juni, zweite am 31. Januar 2024. Insgesamt sind 4000 Mitarbeitende in den Filialen betroffen. Auch in der Zentrale und den Servicefunktionen wie IT und Facility Management fielen 300 Stellen weg, sagt der Konzern. Betroffene Mitarbeiter können in eine Transfergesellschaft wechseln.