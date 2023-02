Entscheidung des Amtsgerichts Essen Nächster Schritt bei Kaufhof-Rettung: Zittern geht weiter

Mitarbeiter der Wiesdorfer Kaufhof-Filiale dürften wie ihre Kollegen in anderen Städten ge- oder auch angespannt die aktuellen Entwicklungen im Insolvenzverfahren des Warenhauskonzerns verfolgen. Denn nun tut sich was: Das Amtsgericht Essen hat am Mittwoch das Verfahren in Eigenverwaltung eröffnet. Zuvor habe der vorläufige Gläubigerausschuss einstimmig für die Fortsetzung der Eigenverwaltung gestimmt, teilt der Konzern mit. „Somit kann die Geschäftsführung mit dem Generalbevollmächtigten Arndt Geiwitz die Restrukturierung des Unternehmens fortsetzen.“