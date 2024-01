Aktuelle Zahlen aus Leverkusen Arbeitsmarkt bleibt im Januar relativ stabil

In Leverkusen stieg die Arbeitslosigkeit mit 1323 Arbeitslosmeldungen und 1087 Abmeldungen auf 6496 (plus 235 Arbeitslose, plus 3,8 Prozent). Das sind 64 Arbeitslose (1,0 Prozent) mehr als im Vorjahr. Gleichzeitig haben 330 Arbeitslose wieder eine Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt gefunden – das sind 28 Personen oder 9,3 Prozent mehr als im Vormonat und 43 (15,0 Prozent) mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote in Leverkusen liegt nun bei 7,4 nach 7,2 Prozent im Vormonat und 7,4 Prozent im Vorjahr.