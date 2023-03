Das hat der Stadt beschlossen Arbeitskreis soll Brunnenfrage klären

Brunnen „Stellen Sie sich vor, Sie fahren nach Paris zum Trocadero-Platz am Eiffelturm, der Brunnen plätschert nicht, ist aber mit Stiefmütterchen bepflanzt. Da fahren Sie gleich wieder nach Hause“: Stephan Adams (OP Plus) begründete den Antrag, die Finanzierung zum dauerhaften Betrieb der Leverkusener Zierbrunnen in den Stadtetat einzustellen, plastisch. Brunnen böten Aufenthaltsqualität und im Sommer Abkühlung, seien Treffpunkt und gut fürs Mikroklima. Der Rat entschied wie der Finanzausschuss: Der Arbeitskreis Klimaschutz soll klären, wo Brunnen auch zur der Verbesserung des Stadtklimas angeschaltet werden samt der Frage der Finanzierung.