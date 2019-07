Awo wird 100 : Wichtig für die Menschen in der Stadt

Arbeiterwohlfahrt feiert ihr 100jähriges Bestehen. Die Chefin setzt auf Frauenpower und das Ehrenamt.

Das rote Herz um die drei großen Buchstaben ist in der Stadt allgegenwärtig. Die Arbeiterwohlfahrt, kurz Awo, ist ein soziales Gewissen. Und sie feiert in diesen Tagen ihren 100. Geburtstag. 1919 gründete Marie Juchacz den Verband, der sich zu einem der wichtigsten in Deutschland entwickeln sollte. In Rheindorf wurde das jetzt gefeiert.