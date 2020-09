Bürgermonitor: Pipeline in Leverkusen : Arbeiten für H-Gasleitung starten im November

Leverkusen Open Grid Europe hält an seinen Plänen fest. Das Unternehmen setzt aber auf Nachbarschaftsgespräche und will empörte Anwohner besänftigen. Die fordern nun, dass die Pipeline zumindest tiefer als bisher geplant im Boden verlegt wird.

Ab November gehen am Rande von Opladen die Vorarbeiten für die H-Gasleitung los, die das Unternehmen Open Grid Europe (OGE) für sein Tochterunternehmen NETG verlegen will. Wie OGE in einem Anwohnergespräch berichtete, wolle man zunächst mit dem Bau eines Mikrotunnels unter der Autobahn A3 starten. Diese Arbeiten sollen voraussichtlich im Februar 2021 abgeschlossen sein, anschließend folgten die Hauptbauarbeiten an der Fernleitung.