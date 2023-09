Kita-Kinder in Leverkusen Anmeldetermine für die Grundschule stehen fest

Den Erziehungsberechtigten stehe die Wahl der Grundschule und der Schulart (Gemeinschaftsgrundschule oder Bekenntnisschule) frei. Jedes Kind habe einen Anspruch auf Aufnahme in die nächstgelegene Grundschule in seiner Gemeinde, wenn die Aufnahmekapazität dies zulasse. Im Rahmen der freien Kapazitäten nehme die Schule auch weiter entfernt wohnende Kinder auf. Bei einem Anmeldeüberhang an einer Bekenntnisschule haben Kinder, die dem Bekenntnis angehören, bei einer Aufnahme Vorrang gegenüber anderen Kindern.