Zwei Prozesse um Leverkusener auf Anklagebank stocken Angeklagter im Vergewaltigungsprozess erscheint wieder nicht

In den beiden derzeit laufenden Prozessen vor dem Kölner Landgericht, bei denen sich zwei Leverkusener zu verantworten haben, kommen die Richter nicht so recht weiter. Der Termin im Verfahren gegen einen 34-Jährigen, der vor mehr als acht Jahren ein damals 16-jähriges Mädchen in der der Wohnung seiner Eltern in Lützenkirchen festgehalten haben soll, fiel am Donnerstag erneut aus. Offensichtlich befindet sich der Angeklagte noch in Marokko, dort sei er krank geworden. Eine ärztliche Bescheinigung in französischer Sprache wurde eingereicht.