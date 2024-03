Bilanz-Vorstellung in London statt in Leverkusen Andersons Bayer – schlank, effektiv, unbürokratisch

Andersons Bayer soll schlanker und effektiver sein als die Wettbewerber. So sollen ab 2026 jährlich zwei Milliarden Euro an Organisationskosten eingespart werden. In der Agrarsparte Crop Science sollen in den kommenden zehn Jahren zehn Blockbuster auf den Markt gebracht werden, kündigte der Bayer-Chef an. Ob Bayer nun aufgespalten werden könnte, lässt Anderson offen. Die Antwort heiße „nicht jetzt“, aber eben auch nicht „niemals“.