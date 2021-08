Leverkusen hat weiterhin höchsten Wert Deutschlands : Bundesspitze: Inzidenz steigt über 200

Ab Mittwoch können sich Impfwillige in der Rathaus-Galerie das Vakzin von Biontech oder Johnson geben lassen. Foto: dpa/Paul Sancya

Leverkusen Die Schallmauer hat die Stadt am Montag durchbrochen: Der Inzidenzwert kletterte von 189,3 am Sonntag auf 205,3. Das ist bundesweit spitze. Eine ziemlich einsame Spitze. Auf Platz zwei liegt am Montag Solingen mit 170,2, Es folgen Bielefeld, Mönchengladbach, Krefeld – recht dicht gestaffelt. Mobile Impfaktion ab Mittwoch in der Rathaus-Galerie.

Amtsarzt Martin Oehler bestätigt – nicht nur für Leverkusen – die vierte Welle. „Wir sind mitten drin. Die Muster im Vergleich zur Welle um Ostern ähneln sich: Zum einen leben wir in einer großstädtischen Sozialstruktur, zum anderen verfolgen wir weiterhin eine konsequente Fall-Findung. Das bringt uns inzidenzmäßig in eine vermeintliche Spitzenposition. Tatsächlich ist diese vergleichsweise strikte Test-Strategie ein Erfolgsmodell“, hatte er schon Ende vergangene Woche betont. Denn: Weil die Stadt auch Kontaktpersonen in Quarantäne zweimal in der Zeit per PRC-Test überprüfe, „finden wir so mehr Infizierte ohne Symptome, die gleichwohl ansteckend sind“. Weil die so gefundenen Fälle weiter hin Quarantäne blieben, durchbreche die Stadt die Infektionskette und verringern „das Dunkelfeld“.

Auch die Kliniken bekommen die vierte Welle zu spüren: Das Remigius-Krankenhaus behandelt fünf Covid-Patienten, einer legt auf der Intensivstation. Im „Juppes“ in Wiesdorf werden zwei Patienten versorgt. Das Klinikum meldet 13 Covid-Fälle, sechs Patienten liegen auf der Intensivstation.

Das Krankenhaus in Schlebusch hat am Wochenende nochmal einen deutlichen Appell auf Facebook ausgesprochen: „Lasst euch impfen! Wer nicht geimpft ist, wird früher oder später an Covid-19 erkranken“, sagt Chefinfektologe Stefan Reuter. Durch die Delta-Variante könnten auch junge Menschen schwer und lebensbedrohlich erkranken. „Wenn ihr geimpft seid, könnt ihr das Virus seltener weitergeben. Außerdem erkrankt ihr nachweislich weniger schwer, riskiert also auch nicht euer eigenes Leben. Und die Millionen von bereits Geimpften haben gezeigt: Die Impfung ist sicher und allgemein gut verträglich“, heißt es weiter.