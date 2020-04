Fragwürdige Beweislage : Illegales Rennen? Gericht tut sich bei Aufklärung schwer

Leverkusen Am 30. Juni des vergangenen Jahres wollen zivile Beamte der Polizei ein illegales Straßenrennen auf der Gustav-Heinemann-Straße beobachtet haben. Zunächst drei, dann zwei Fahrzeuge sollen sich gegen 21 Uhr mit bis zu 140 km/h auf der offenen Straße gemessen haben.

Laut Anklageschrift hätten sich ein 22- und 43-Jähriger (beide aus Leverkusen) und ein 34-Jähriger Burscheider in einem Fiat, einem Nissan und einem Smart bereits auf der Bismarckstraße durch gegenseitiges Bedrängen angestachelt. An der Kreuzung Bismarck-/Gustav-Heinemann-/Rathenau-/Manforter Straße seien die Streithähne erstmals nebeneinander an der Ampel zum stehen gekommen. Ab dort sei laut der Beamten deutlich gewesen, dass sie sich zum Rennen herausforderten.

Die beiden Männer im Alter von 34 und 43 fielen dabei besonders auf. Sie mussten sich auf der Gustav-Heinemann-Straße kurz hinter der Autobahnbrücke in zweiter Reihe an der Ampel einreihen, standen dabei nebeneinander und ließen ihre Motoren aufheulen. Als das Grünlicht aufleuchtete, seien sie an den beiden Wagen, die in erster Reihe warteten, vorbeigezogen und mit rund 140 km/h dem Straßenverlauf gefolgt.