Polizeieinsatz in Leverkusen Ampelmast stoppt Raser

An einem Ampelmast endete die Flucht eines alkoholisierten Mercedes-Fahrers (23) und seiner zwei Beifahrer (beide 21) in Opladen in der Nacht zu vergangenem Sonntag. Das berichtet die Polizei. Der 23-Jährige, der mit 1,2 Promille in der Atemluft und einem wohl gefälschten Führerschein auf der Bonner Straße unterwegs war, versuchte, sich gegen 1.30 Uhr einer Polizeikontrolle zu entziehen. Er raste mit überhöhter Geschwindigkeit über zwei rote Ampeln, bevor er gegen den Ampelmast an der Ecke An der Schusterinsel/Bonner Straße prallte. Die Beamten ließen ihm eine Blutprobe entnehmen und stellten den Führerschein sicher.