In Leverkusen Ampelfrau „Paulinchen“ steckt im Bürokratie-Dschungel fest

Es wird Zeit für eine Frau. Nach dem „Toripolliisi“ in Schlebusch und den Narren auf der Wöhlerstraße könnte bald ein Ampelfräulein die Herzen der Verkehrsteilnehmer in Wiesdorf erwärmen: Paulinchen. Die Bezirksvertretung I hatte 2019 beschlossen, am Fußgängerüberweg in Höhe Einmündung Große Kirchstraße das Ampelmännchen durch Paulinchen zu ersetzen. Dort hatte die reale Vorlage gewohnt: Pauline Pohnke lebte an der Großen Kirchstraße, brachte jeden Morgen die Kühe auf die Weide, wurde so stadtbekannt. Anfang der 1980er bekam sie nach ihrem Tod ein eigenes Denkmal nahe Antonius-Kirche.