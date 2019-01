Hilfreiches Technik-Hooby: Funker-Kontakt ohne Handy und Internet

Leverkusener Amateur-Radio-Club startet neuen Lehrgang.

Hört sich etwas aufwendig an, aber die Interessenten, die sich am ersten Abend eines etwa halbjährigen Lehrgangs in den Vereinsräumen an der Schlangenhecke trafen (im Gebäude des Technische Hilfswerks), wollen sich nicht nur mit der Technik des Funkens und den rechtlichen Bestimmungen vertraut machen. Sie wollen auch Kontakte in die Welt knüpfen.