Altstadtfunken : „E Stöckelche vum Turm“

Opladen Beim Grünkohlessen präsentieren die Altstadtfunken ihren besonderen Orden.

Mit einem einzigartigen Orden gehen die Altstadtfunken Opladen vun 1902 in die Session. Das Schmuckstück erzählt von zwei historischen Momenten. In einem Heißluftballon steht ein Funke mit blauem Federbusch auf dem Kopf, der den Funkenturm aus der Neuen Bahnstadt im Arm hält. Das soll bedeuten: „Der Präsident ist dann mal weg...“. Gemeint ist Rainer Martins, der seine Amtszeit nicht mehr verlängern will. Auf der Hauptversammlung im Mai 2020 wird sein Nachfolger gewählt. Einen Kandidaten gibt es schon.