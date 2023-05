Brand in Abfallumschlagplatz der Avea in Leverkusen Papierberg in der Fixheide entzündet sich selbst

Innerhalb von vier Minuten war die Feuerwehr am Mittwochmittag vor Ort – und hat so vermutlich Schlimmeres verhindern können. Einsatzort für die Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Lützenkirchen: der Abfallumschlagplatz der Avea in der Fixheide, wo unter anderem die Fraktion Papier angeliefert, vor Ort „balliert“, also zu Ballen gepresst wird, und dann der weiteren Verwertung zugeführt wird.