Jetzt anmelden : Altes im Neulandpark – Trödelspaß für die Familie

Trödeltage wie hier in Leichlingen will der Veranstalter Ott jetzt auch im Neulandpark organisieren. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Trödeln im Neulandpark – Corona zum Trotz wartet der Veranstaltungsservice Ott am letzten Augustwochenende mit einer Premiere auf. „Das Gelände ist hervorragend geeignet für Veranstaltungen dieser Art und die Leverkusener schreien seit Jahren nach echtem Trödel“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Neben den Trödlern, die ihre Schätze, die sie in Kellern, Garagen und Dachböden aufgestöbert haben, entlang der Wege aufbauen, bietet die Veranstaltung ein kulinarisches Angebot und Spaß für Kinder. Auf dem Bungeetrampolin, dem Karussell oder dem parkeigenen Spielplatz können sich die Kleinen

Was das Trödelerlebnis im Neulandpark besonders attraktiv machen soll ist, dass es fast ausschließlich „echten Trödel“ gibt. Neuwaren sind nicht erwünscht. „Die erste Trödelveranstaltung in Leverkusen in diesem Jahr wird unter besonderen Umständen durch das Coronavirus stattfinden“, heißt es vom Veranstalter weiter. „Daher haben wir auch für die Trödeltage