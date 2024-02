Eröffnung in Wiesdorf ist am 1. April Alte Feuerwache wird zum Quartierstreff

Wo bis zum Umzug in die Edith-Weyde-Straße Löschfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr geparkt wurden, soll in wenigen Wochen der Quartierstreffpunkt in Wiesdorf eröffnet werden. Äußerlich hat sich das denkmalgeschützte Gebäude von 1910 kaum verändert, aber innen ist alles hell und modern, nichts sieht mehr aus wie früher. Bis auf erhaltenswerte Details wie einige originale Türen und Rahmen, außerdem das Farbkonzept. Rahmen, Treppengeländer und die nagelneue, im Einbauschrank versteckte Einbauküche sind in derselben Ochsenblutfarbe gestrichen wie die Läden am alten Schlauchturm, der ein neues Schieferdach bekam und sich perfekt zum Einbau eines Aufzugs eignete.