Denksport : Alt-Rektor veröffentlicht neuen Mathekalender

Leverkusen Heinz Klaus Strick, ehemaliger Leiter des Landrat-Lucas-Gymnasiums, hat auch für 2021 zahlreiche Knobeleien parat. Wie in den Jahren zuvor geht der Erlös von jedem verkauften Exemplar abermals an das Friedensdorf Oberhausen, als dessen Botschafter Strick im Einsatz ist.

Knobelspaß für Kinder von 9 bis 13 und ältere Mathefans von 14 bis 99 Jahren verspricht der neue Mathematik-Kalender 2021. Heinz Klaus Strick, ehemaliger Lehrer am Landrat-Lucas-Gymnasium in Opladen und während der letzten 21 Jahre bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2007 auch Direktor der Schule, hat ihn zum 13. Mal in Folge entworfen.