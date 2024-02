Jeckes Jedöns in Hitdorf, Schlebusch, Wiesdorf und Opladen Alle Leverkusener Karnevalszüge auf einen Blick

Schlebusch Motto „Gespenster drehen ihre Runde in der Schliebijer Geisterstunde". Im 90. Gründungsjahr der Karnevalsgesellschaft Grün-Weiß Schlebusch schlängelt sich der jecke Schlebuscher Schull- und Veedelszoch am 10. Februar zum 35. Mal quer durch das Dorf. Start ist um 13.33 Uhr an der Reuterstraße. Einreihen werden sich unter anderem 1341 Teilnehmer in 31 Gruppen. Nach längerer Abstinenz sind erneut vier Schulen dabei. Ab 11 Uhr ist der komplette Zugweg gesperrt. Die Einhaltung des Glasverbotes zwischen 10 und 19 in der Fußgängerzone Uhr wird streng kontrolliert. Erstmals vergibt der Fachbereich Kinder und Jugend spezielle Flaschenabdeckungen zum Schutz vor KO-Tropfen. An Reuterstraße und Morsbroicher Straße sind Familienzonen eingerichtet. Parkmöglichkeiten existieren am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium. Der Malteser Hilfsdienst hat eine Kindersammelstelle an der Von-Diergardt-Straße eingerichtet. Nach dem Zug vergibt der Förderverein für Brauchtum und Karneval in Kooperation mit der Werbe- und Fördergemeinschaft Schlebusch Preise und Pokale für die originellsten Gruppen. Weitere Infos: www.gruen-weiss-schlebusch.de