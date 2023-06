4000 Teilnehmer und Straßensperren Promis, Profis, Planung – der 21. Halbmarathon in Leverkusen

Er spielt(e) Handball, er fährt Fahrrad. Jetzt läuft er auch noch. Stadtchef Uwe Richrath mag Sport. Sonntag, 18. Juni, tritt er mit der Startnummer 3000 auf der 10-Kilometer-Distanz beim EVL-Halbmarathon an und erlebt seine Stadt aus anderer Perspektive. So wie viele der mehr als 4000 Läufer und Walker, die sich für das größte Breitensport-Ereignis des Jahres in der Stadt angemeldet haben. „Es sagen sehr Teilnehmer immer wieder, dass sie beim Halbmarathon ganz neue Ecken von Leverkusen entdecken“, berichtet Sportpark-Chefin Nelly Schreiber im Vorfeld. Die wichtigste Eckpunkte im Überblick: