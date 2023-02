Nächtlicher Unfall in Leverkusen-Quettingen Alkoholisierter 21-Jähriger rammt Streifenwagen

Pikanter nächtlicher Zusammenstoß in Quettingen: Bei der Ausfahrt aus einer Parkplatzeinfahrt an der Straße Am Weidenbusch, Höhe Hausnummer 72, stieß am Donnerstag gegen 1 Uhr ein offenbar alkoholisierter 21-jähriger Auto-Fahrer (Beifahrer: ebenfalls 21) mit dem Fahrer eines Funkstreifenwagens (20, Beifahrerin: 28) der Polizei zusammen, meldet die Behörde.