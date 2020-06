Corona aktuell : Zahl der Infizierten erneut gesunken

Leverkusen Es gibt in der Stadt derzeit fünf an Covid-19 Erkrankte. Die Kleiderkammer der Caritas platzt wegen Kleiderspenden aus allen Nähten. Die Caritas bittet, keine gefüllten Kleidersäcke vor der Tür abzustellen.

Fallzahlen Kein neuen Infizierten, dafür ein Genesener mehr, meldet die Stadt am Donnerstag. Das heißt: Aktuell sind noch fünf Leverkusener an Covid-19 erkrankt. Insgesamt gibt es wie in den vorausgegangenen Tagen 246 Infizierte. 236 davon gelten als genesen. Es bleibt bei fünf Todesfällen.