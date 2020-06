Corona aktuell : Zahl der Erkrankten sinkt auf sechs

Leverkusen Die Zahl der Genesenen ist zart gestiegen. Keine neuen Infizierungen. Chempark empfiehlt Mitarbeitern die Corona-App.

Fallzahlen Sechs Leverkusener sind aktuell an Covid-19 erkrankt, meldet die Stadt am Mittwoch, das ist einer weniger als am Dienstag. Die Gesamtzahl der Infizierten bleibt mit 246 gleich, die der Genesenen stieg um eine Person auf 235. Es bleibt bei fünf Todesfällen.